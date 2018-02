Man in limoengroen shirt op de vlucht voor politie

De inwoners van het Truiense centrum schrokken vrijdagnamiddag op van een heuse klopjacht waar heel wat politiekrachten aan deelnamen. Volgens getuigen waren ze op zoek naar een zware crimineel, maar dat kon gisterenavond niet bevestigd worden. Er is ook niet geweten of de man wist te ontsnappen. Het onderzoek ligt in handen van de politiezone Limburg Regio Hoofdstad.