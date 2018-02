HASSELTLimburg telt op dit moment 870.294 inwoners, dat zijn er precies 3.436 meer dan in 2017 of een groei van 0,39%. Dat blijkt uit cijfers van het Rijksregister. In heel België wonen 11.358.357 mensen, een aangroei met 0,48%. Vlaanderen kende een bevolkingstoename met 0,56% tot 6.546.785 inwoners. De grootste stijging was er in het Brussels gewest (+0,63%), terwijl de Waalse bevolking met amper 0,28% steeg.