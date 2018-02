Antwerp lijdt thuisnederlaag tegen Waasland-Beveren

Vier wedstrijden, nul zeges. Dat is het pijnlijke rapport voor Antwerp tot dusver in 2018. Vrijdagavond ging het in eigen huis onderuit tegen Waasland-Beveren, dat een 1-0 achterstand wist om te zetten in een 1-2 overwinning. Door deze zege springt Waasland-Beveren voorlopig over STVV naar de zesde plaats in de stand.

Bij Antwerp keerde Dylan Batubinsika weer terug in de basis na zijn blessure, terwijl nieuwkomer Sebastien Siani op de bank moest plaatsnemen. Sinan Bolat stond logischerwijs tussen de palen, maar moest opletten met een vierde gele kaart achter zijn naam. Bij Waasland-Beveren dropte Sven Vermant Rachid Aït-Atmane meteen in de basis, hij moest Ibrahima Seck doen vergeten bij de Waaslanders.

Rachid Aït-Atmane (rechts) in duel met Jonathan Pitroipa. Foto: BELGA

Antwerp begon sterk aan de match en dat leverde al snel een doelpunt op: Obbi Oulare verraste doelman Roef met een afstandsschot van buiten de zestien, goed voor zijn derde treffer van het jaar. De thuisploeg bleef de wet dicteren en zat er kort op, maar kreeg van Boljevic wel een serieuze verwittiging. Antwerp ontsnapte, en even later duwde Limbombe de bal maar net naast via de vingertoppen van Roef. De Great Old leek de rust te kunnen ingaan met de voorsprong, maar in de toegevoegde tijd sloeg Waasland-Beveren toch toe: Victorien Angban werkte nipt on/offside af na de voorzet van Laurent Jans.

Foto: Photo News

Alles te herdoen voor Antwerp dus, maar het liep al snel helemaal fout in het begin van de tweede helft. Sinan Bolat kwam te laat met zijn ingreep, ref Boterberg twijfelde niet en wees naar de stip. Topschutter Thelin faalde niet met de elfmeter en scoorde zijn veertiende van het seizoen. Antwerp van de hemel naar de hel, ondanks verwoedde pogingen kon het de achterstand niet meer ongedaan maken.

Dat betekent dat Antwerp voor de vierde wedstrijd op rij niet kan winnen, stamnummer één blijft achter met 3 op 12 maar blijft wel vijfde in de stand. Het ziet Waasland-Beveren over STVV klimmen op een Play-off 1 plaats, al speelt STVV later dit weekend nog tegen KV Kortrijk. Dat is meteen ook de volgende tegenstander van Antwerp. De Great Old speelt dan wel zonder Sinan Bolat, hij pakte zijn vijfde gele kaart en zit dan een schorsingsdagje uit.