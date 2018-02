Michy Batshuayi scoort tweemaal bij debuut en verovert meteen alle harten bij Borussia Dortmund

Michy Batshuayi debuteerde vrijdagavond in stijl bij Borussia Dortmund. De spits kreeg bij BVB een basisplaats op bezoek bij Köln en bedankte meteen met twee doelpunten en een assist op het veld van de Duitse hekkensluiter. Dortmund won na een spektakelmatch met 2-3. André Schürrle scoorde in het slot de winning goal voor Dortmund.

Amper twee dagen na de deal met Borussia Dortmund kreeg Batshuayi een basisplaats van coach Peter Stöger in de Rijnderby tegen Keulen, dat na een 7 op 9 opnieuw uitzicht kreeg op het behoud. De Rode Duivel maakte op bezoek bij de rode lantaarn een ontzettend gretige indruk, maar was ongelukkig in de zone van de waarheid. Toch mocht “Batsman” na een halfuur voetbal het openingsdoelpunt op zijn conto schrijven. Batshuayi stuurde Jeremy Toljan de diepte in op de linkerflank en koos positie in het strafschopgebied. Daar haakte de Rode Duivel slim af en vlamde hij de 0-1 op aangeven van Toljan tegen de netten. Op slag van rust leek Batshuayi de voorsprong te verdubbelen, maar onze landgenoot stond een voetje buitenspel.

Foto: REUTERS

Na de pauze kreeg Batshuayi meteen een nieuwe kans, maar doelman Timo Horn bracht redding. Op het uur hing Simon Zoller de bordjes in evenwicht, maar lang kon Keulen niet van de gelijkmaker genieten. Een goed storende Batshuayi (62.) veroverde het leer en werkte de 1-2 door de benen van de doelman tegen de netten. De thuisploeg drukte Borussia op de eigen helft. Op een hoekschop troefde Jorge Meré zijn bewaker Batshuayi af. Met het achterhoofd zette hij de 2-2 op het scorebord. Keulen wilde meer, maar werd niet beloond voor zijn aanvalslust. De thuisploeg kreeg op de counter zelfs nog het deksel op de neus. André Schürrle (84.) legde met een afgeweken schot de 2-3 eindstand vast.

Foto: EPA-EFE

Borussia neemt voorlopig de tweede plaats in. Met 34 punten is de kloof op leider Bayern München wel al zestien punten.

Batshuayi maakte afgelopen wintermercato deel uit van een dealtje tussen Chelsea, Dortmund en Arsenal. De Borussen lieten Pierre-Emerick Aubameyang naar Arsenal gaan. Batshuayi werd tot het einde van het seizoen gehuurd van Chelsea als vervanger van de Gabonese doelpuntenmachine. Olivier Giroud deed dienst als pasmunt en tekende voor anderhalf seizoen bij de Blues.