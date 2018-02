Egan Bernal is Colombiaans kampioen tijdrijden

Rondetalent Egan Bernal (Sky) heeft zich vrijdag in Medellin tot Colombiaans kampioen tijdrijden gekroond. Op 25 kilometer reed de winnaar van de Ronde van de Toekomst 6 seconden sneller dan Daniel Martinez (EF-Drapac-Cannondale) en 31 seconden sneller dan Walter Vargas (Medellin-Inder).

Zijn ploeggenoot Sergio Luis Henao eindigde op 51 seconden op de zesde plaats. Miguel Angel Lopez (Astana) werd achtste op meer dan een minuut. Op de erelijst volgt Bernal Jarlinson Pantano (Trek-Segafredo) op.

De 21-jarige Bernal rijdt sinds dit seizoen in het witte shirt van Team Sky. Vorige maand maakte het Colombiaanse toptalent al indruk in de Tour Down Under. Bernal werd zesde in de eindstand en veroverde de jongerentrui in de opener van het WorldTour-seizoen.