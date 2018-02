"Dit is het! Nu ga ik sterven!". Het is precies wat stuntman Guerlain Chicherit bij zichzelf dacht toen hij een wereld recordpoging ondernam in skioord Tignes. Chicherit keek de dood recht in de ogen. En toch was hij niet aan zijn proefstuk toe: de Fransman had al vaker recordpogingen ondernomen. Zo was hij de eerste om een volledige salto met een wagen tot een goed einde te brengen. Maar deze keer liep het anders af. De seconden waarop je Chicherits gezicht ziet verbleken, spreken boekdelen. Ben Roelants bezoekt Chicherit in één van zijn chalets voor de opnames van En Route! op Evenaar En Route! Elke zaterdag om 21u10 bij Evenaar Telenet 51, Proximus 217, TV Vlaanderen 13