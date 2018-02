“Ik weet nu al dat ik bakken stront over me heen zal krijgen”

Met de cd ‘Een Ander Spoor’, die uitkomt op 23 februari, de bijbehorende VIER-docusoap ‘Karen Maakt Een Plaat’ en een concert in de Lotto Arena wordt alles in stelling gebracht om Karen Damen (43) te lanceren als soloartieste. “Als de respons tegenvalt, zal ik geen boterham minder eten”, zegt ze, “want ik heb dit niet nodig. Maar het is wel een droom die uitkomt, dus eigenlijk kan dit al niet meer mislukken.”

De Karen Damen die ons te woord staat, is vier kilo lichter dan de Karen van twee weken geleden en daar is een reden voor. “Ik dieet omdat ik me dan beter in mijn vel voel”, zegt ze. “ ...