Bijna twee op de drie scholen hebben een asbestprobleem

Hasselt -

In 98 procent van de door OVAM onderzochte scholen komt één of meerdere asbestoepassing voor. In minstens 65 procent van de scholen bevindt zich minstens één asbesttoepassing waarvoor op korte termijn maatregelen noodzakelijk zijn. Dat blijkt uit de asbestinventaris van OVAM waarvoor 300 Vlaamse en 19 Limburgse scholen zich vrijwillig hadden aangemeld.