“Hoeveel mannen zeggen: een orgasme, dat hoeft niet voor mij?”

Antwerpen -

Had u al gehoord van een keelorgasme, anaal orgasme of tepelorgasme? Dat een vrouwenlichaam een speeltuin met onbekende mogelijkheden is, mag blijken uit ‘12 orgasmes om te ontdekken en te beleven’ van Ann Cuyvers. De Zolderse baat in Antwerpen al meer dan twintig jaar eroticashop de Erotische Verbeelding uit. “Het is geen bucketlist om zo snel mogelijk af te werken. De reis ernaartoe is ook al fun.”