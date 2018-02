Danny (52) en petekind Joke (26): beide ongeneeslijk ziek, samen een bucketlist

Diepenbeek / Bilzen - Samen skydiven, een ballonvaart met de hele familie, een helikoptervlucht. Zij: nog een citytrip en een groot verjaardagsfeest. Hij: een roadtrip met de motor doorheen Europa. Danny Baptist (52) uit Bilzen en zijn petekind Joke Baptist (26) uit Diepenbeek hebben allebei een ongeneeslijke vorm van kanker. “We hebben een bucketlist met dingen die we nog zeker willen doen”, zeggen ze. “We willen zoveel mogelijk halen uit de tijd die ons nog rest.”

Als Joke haar chemobehandeling achter de rug is, beginnen ze eraan. Hun bucketlist of wenslijst met een reeks uitdagingen en activiteiten, die ze nog willen doen in hun leven. Zowel Joke Baptist (26) ...