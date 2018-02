Marc Coucke wil overname Anderlecht en Oostende zo snel mogelijk afronden: “Intussen is al die cinema niet nodig”

Brussel - Huidig Oostende-voorzitter Marc Coucke, die op 1 maart de voorzitter wordt van RSC Anderlecht, wil de overnamedossiers van beide clubs zo snel mogelijk afronden. “Ik heb nog nooit zo verlangd naar 1 maart”, tweette Coucke vrijdag.

“Tegen dan heeft KVO een nieuwe, ambitieuze voorzitter en de garantie op een mooie toekomst. Vanaf dan kunnen Hein Vanhaezebrouck, spelers, staf en natuurlijk de fans van RSC Anderlecht volledig op mij rekenen. Ondertussen is al die geënsceneerde cinema, met heel veel fictie, niet nodig”, reageerde Coucke op de uitspraken van Hein Vanhaezebrouck. De coach van paars-wit stak zijn teleurstelling over een “mislukte wintermercato” niet onder stoelen of banken. Door het machtsvacuüm dat gepaard gaat met de overname van Coucke, moest manager Herman Van Holsbeeck zelf op zoek gaan naar financiële middelen.

In december vorig jaar verzekerde Coucke zich van het exclusief onderhandelingsrecht voor de overname van Anderlecht. Om het voorzitterschap van Roger Vanden Stock te kunnen overnemen, moet de Belgische ondernemer eerst een oplossing vinden voor KV Oostende, de club waar hij sinds 2013 hoofdaandeelhouder van is. Coucke gaf zichzelf de tijd tot 1 maart om de verkoop van de kustploeg te organiseren. Dan lost hij Vanden Stock af in het Astridpark.

De verkoop van KVO is nodig, omdat het verboden is eigenaar te zijn van twee clubs die in dezelfde competitie actief zijn. De Licentiecommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) zal er de komende weken en maanden op toezien dat de overnamedossiers reglementair correct worden afgewerkt. Op 15 februari moeten de proflicenties aangevraagd worden. Eind maart zal de Licentiecommissie de aanvragen evalueren, clubs hebben tot dan de mogelijkheid om stukken toe te voegen. Midden april volgt vervolgens het finale oordeel.