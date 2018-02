Marc Sarreau herovert leiding met tweede ritzege in Ster van Bessèges

De 24-jarige Fransman Marc Sarreau (FDJ), woensdag al de snelste in de openingsrit, heeft vrijdag ook de derde etappe in de 48e Ster van Bessèges (cat. 2.1) gewonnen. Na 152 kilometer sprintte hij in Bessèges sneller dan zijn landgenoten Thomas Boudat en Samuel Dumoulin. Sean De Bie en Timothy Dupont maakten de top vijf compleet. Amaury Capiot sprintte naar de achtste stek.

Met zijn tweede ritzege heroverde Sarreau de leiderstrui, die hij donderdag aan Christophe Laporte had moeten afstaan. In de stand heeft hij nu acht seconden voor op Boudat en tien op Laporte.

Gianni Marchan maakte deel uit van de vroege vlucht. De Belg had daarin het gezelschap van Rémy di Grégori, Przemyslaw Kasperkiewicz, Jonathan Hivert en Benoït Cosnefroy. Veel voorsprong zou het vijftal nooit krijgen van het peloton, maximaal drie minuten. Op 55 kilometer van de finish kwam er al een eind aan hun verhaal, waarna zich een nieuwe kopgroep vormde met Tony Gallopin, Hubert Dupont, Lilian Calmejane, Leo Vincent en andermaal Cosnefroy.

Nadat ook zij waren gegrepen, was het de beurt aan Romain Combaud, Frederik Backaert en Dries van Gestel. Zij werden pas op 800 meter van de finish gegrepen. In de massasprint boekte Sarreau zijn vierde profzege. In de Ronde van Poitou Charentes (2.1) won hij etappes in 2015 en 2017.