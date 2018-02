Ministerraad keurt investeringsplan voor het spoor goed

Hasselt - De regering gaat de komende jaren zowat 5,3 miljard euro investeren in het spoor, onder meer in treinstellen en stations. De ministerraad keurde vrijdag de meerjaarse investeringsplannen van de NMBS en Infrabel goed. Voor de renovatie van het station van Hasselt wordt zo’n 17,5 miljoen euro vrijgemaakt.

Een groot deel van het treinmaterieel van de NMBS is verouderd. Daarom wordt er fors geïnvesteerd in nieuwe locomotieven en nieuwe M7-dubbeldektreinen, alles samen goed voor 1,3 miljard euro. Volgens minister van Mobiliteit François Bellot zullen de eerste nieuwe treinstellen dit jaar klaar zijn. Het nieuwe materieel moet zorgen voor meer comfort, minder pannes - en dus stiptere treinen - en meer plaatsen. De NMBS verwacht een forse klantengroei en het nieuwe materieel moet, zo zei de NMBS in oktober, zorgen voor 20.000 extra plaatsen in 2022.

Verder worden stations (verder) vernieuwd. Het gaat in Vlaanderen onder meer om de stations van Hasselt, Vilvoorde, Denderleeuw, Mechelen, Aalter en Kortrijk. Het gaat niet om grote, dure prestigieuze projecten, zegt minister Bellot, maar ingrepen die de toegankelijkheid verbeteren voor minder mobiele mensen (onder meer met hogere perrons), meer parkeerplaatsen en fietsstallingen in de buurt of wifi in de belangrijkste stations.

Ook de veiligheid wordt verhoogd door de verdere uitrol van het ETCS-remsysteem.

Het plan bevat ook de prioriteiten die de deelstaten naar voor schoven en waarvoor ze zelf geld op tafel leggen. In Vlaanderen gaat het bijvoorbeeld om de aanleg van het derde en vierde spoor tussen Gent en Brugge. Het Gewestelijk Expresnet (GEN) rond Brussel zal verder worden afgewerkt.