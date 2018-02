6,4 miljoen euro voor gloednieuw onderzoekslabo aan UHasselt

Hasselt / Diepenbeek - Het Applicatiecentrum Bouw en Beton - kortweg ACB² - vergt een totale investering van 6,4 miljoen euro. Dat heeft rector Luc De Schepper van de UHasselt vrijdag gezegd in de marge van de eerste steenlegging van het ACB² op het Wetenschapspark in Diepenbeek. Het centrum wordt voor een groot deel gefinancierd door de Vlaamse overheid die via het Grindfonds daarvoor de meeste middelen uittrekt. Dit najaar moet de werken al afgerond zijn.

Tien jaar geleden rijpten de eerste ideeën rond een onderzoekslabo voor beton en andere bouwmaterialen, vooral in het hoofd van bestuurder Ludo Panis van Ebema. Ondertussen is de schup in de grond ...