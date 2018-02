TIPS. De lekkerste vegan yoghurt en de eeuwige jeugd in een potje

Weet je nog toen toen het internet wat verontwaardigd was over de nieuwe crème van Dior, waarvan Cara Delevigne (amper 25!) het gezicht is? Laat ons dat even uitleggen: de ‘Capture Youth’-lijn van Dior draait niet om anti-ageing, maar is er op gericht om de effecten van ouder worden tegen te gaan nog voor ze zichtbaar zijn. Onder het motto ‘the time is now’ brengt Dior een crème en vijf serums op de markt die jonge huidjes mooi houden. Wat goed genoeg is voor Cara is, ook goed genoeg voor ons!

Capture Youth van Dior, vanaf 88,25 euro in de parfumerie www.dior.com

Natuurlijke nachtbalsems



Het Parijse beautymerk Decléor pakt uit met twee nieuwe producten binnen het nachtbalsem-gamma met hetzelfde doel: de huid stralend maken en lijntjes gladstrijken. Met nieuwkomer Néroli Amara (met kamille, neroli, zoete sinaasappel en sandelhout) hydrateer je de huid terwijl je slaapt. Lavandula Iris (op basis van kamille, lavandel, lavandin en bergamot) pakt rimpels dan weer iets intenser aan. Resultaat mag je verwachten na één maand.

Prijzen respectievelijk 37 en 41 euro. Meer info:/www.decleor.com/

Zonnebril naar je hart

Modemerk Chloé is al helemaal klaar voor de lente. Het bewijs daarvan? Een nieuwe zonnebril in de Poppy-lijn met zwevende glazen in de vorm van een hartjes, goudkleurige beentjes en uiteinden met een schildpadpatroon-finish. Het nieuwste model is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen: gradiënt bruin, gradiënt roze tot geel en gradiënt roze spiegelglazen.

Adviesprijs: 315 euro. Meer info: www.chloe.com/be