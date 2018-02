Oostende organiseert het WK veldrijden in 2021

Oostende - Het WK veldrijden in 2021 gaat door in Oostende. Dat maakte de UCI vrijdagavond bekend. In het weekend van 30 en 31 januari 2021 landt het veldritcircus opnieuw aan de kust. Oostende organiseerde vorig jaar, in 2017, het Belgisch kampioenschap veldrijden, met de gekende en veelbesproken brug over de Koningin Astridlaan.

Oostende houdt in aanloop naar het WK een WB-manche zonder een brug over de Koningin Astridlaan, omdat het zo wil kunnen inspelen op een noodscenario bij eventueel stormweer. Oostende lag in balans met Las Vegas voor de WK-organisatie.

Burgemeester Johan Vande Lanotte reageert enthousiast. "We zijn enorm fier dat we als Belgische 'Stad aan Zee' het WK veldrijden in 2021 mogen ontvangen. Na het BK veldrijden 2017 was al snel duidelijk dat onze ambities verder mochten reiken en dit is vandaag bevestigd."

Oostende werd reeds vorig jaar door de Belgische Wielrijdersbond (KBWB) voorgedragen als kandidaat-organisator van het WK. Oostende haalde het van medekandidaat Boom en toen was al duidelijk dat de kuststad een grote kans had om het WK daadwerkelijk binnen te halen. Het zal in 2021 al vijf jaar geleden zijn dat er nog een wereldkampioenschap in België doorging, en dat is naar veldrittermen behoorlijk lang. Komend weekend trekt het veldritcircus naar het Nederlandse Valkenburg, in 2019 naar het Deense Bogense. In 2020 in het Zwitserse Dübendorf de gaststad. Vorig jaar werd het WK in het Luxemburgse Bieles gereden.

Nieuwe wereldbekermanches

De UCI maakte ook de nieuwe kalender van de Wereldbeker bekend. Daarbij vallen drie nieuwkomers op: Tabor (Tsjechië), Bern (Zwitserland) en Pont-Chateau (Frankrijk). Vooral Bern is opvallend, de Zwitserse hoofdstad is echt een onbekende in het circuit.

De kalender:

Waterloo (23/9)

Iowa City (29/9)

Bern (21/10)

Tabor (17/10)

Koksijde (25/11)

Namen (23/12)

Heusden-Zolder (26/12)

Pont-Chateau (20/01)

Hoogerheide (27/01)