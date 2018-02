Trump geeft geheime memo over FBI vrij, Democraten dreigen met crisis

De Amerikaanse president Donald Trump heeft de vrijgave van een geheime memo goedgekeurd. Die bekritiseert de FBI en de top van het ministerie van Justitie en kan gevolgen hebben voor het Ruslandonderzoek van speciaal aanklager Mueller. De Democraten waarschuwen de president voor een constitutionele crisis.

Trump zei aan journalisten dat hij de memo aan het Congres heeft gegeven, dat het document heeft vrijgegeven. De tekst suggereert dat de FBI zijn bevoegdheden heeft overschreden om een medewerker van Trump te bespioneren.

Trump beschuldigde de FBI en het ministerie van Justitie er eerder van dat ze onderzoeken politiseren om de Republikeinse Partij te beschadigen.

‘De hoogste leiders en onderzoekers van de FBI en het departement Justitie hebben het heilige onderzoeksproces gepolitiseerd in het voordeel van de Democraten en tegen de Republikeinen (...) Iets wat tot voor kort ondenkbaar zou zijn geweest’, zo tweette de president.

De memo

Tegen de publicatie van de memo zijn niet alleen zowat alle Democraten gekant, ook de FBI-baas vond het geen goed idee. Volgens de Democraten is het document bedoeld om de onderzoeken naar Donald Trump te dwarsbomen.

De memo van vier pagina’s beweert dat de FBI informatie heeft weggelaten bij de aanvraag om een Trump-medewerker af te luisteren. Volgens de tekst gebruikte de FBI informatie van de voormalige Britse spion Christopher Steele, wiens werk ondersteund werd door de Democraten. Steele wilde wanhopig dat Trump niet zou verkozen worden, klinkt het. Maar de FBI liet volgens het document na om dat te melden bij de aanvraag.

Onderzoek

Volgens de Democraten is de memo, die opgesteld is door Republikeinse Congresleden, gebaseerd op een misleidende selectie van geheime informatie. De tekst schildert volgens de Democraten onderminister van Justitie Rod Rosenstein af als de slechterik in een FBI-complot om de voormalige Trump-medewerker Carter Page te bespioneren.

Met de memo zou Trump enkele veranderingen willen doorvoeren bij het ministerie van Justitie. Rosenstein houdt toezicht op het onderzoek van speciaal procureur Robert Mueller naar de mogelijke banden tussen Rusland en de Trump-campagne. Als hij weg is, dan zou dat het onderzoek kunnen bedreigen. De Democraten dreigen in een brief aan Trum met een constitutionele crisis als de president justitie zou tegenwerken in het Rusland-onderzoek.