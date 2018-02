Vader van drie misbruikte turnsters valt pedofiel Larry Nassar aan: “Geef me vijf minuten met die duivel”

Tijdens het derde proces tegen Larry Nassar, de voormalige arts van de Amerikaanse turnploeg, is de beklaagde aanvallen door de vader van drie slachtoffers. Toen Randall Margraves geen toestemming kreeg van de rechter om vijf minuten met de 54-jarige man alleen te kunnen zijn, werd het hem te veel. Hij probeerde plots Nassar te bestormen, maar werd net op tijd tegengehouden door de aanwezige politie.

Foto: AP

“Ik vraag u om, als onderdeel van zijn straf, mij vijf minuten alleen te laten in een gesloten ruimte met deze duivel”, waren de niet mis te verstane woorden van de Amerikaan. Twee van zijn dochters hadden net voordien in tranen een verklaring afgelegd tijdens het proces. Rechter Janice Cinningham kon niet anders dan zijn verzoek weigeren, ook toen hij zijn tijd met Nassar wilde reduceren tot een minuut.

Margraves zag bijgevolg geen andere optie meer dan hem in de rechtszaal aan te vallen. Hij stormde snel in de richting van de beschuldigde, maar de politie kon hem op tijd tegenhouden. “Laat me hem grijpen”, riep de vader nog terwijl drie agenten hem tegen de grond drukten. Niet veel later werd hij uit de zaal geëscorteerd.

Foto: REUTERS

“Dit helpt de kinderen niet”

Openbaar aanklager Angela Povilaitis sprak nadien het geschokken publiek toe. “Ik begrijp de frustratie van meneer Margraves, maar dit kun je niet doen”, zei ze. “Gebruik je woorden. We mogen ons niet op deze manier gedragen. Dit helpt de kinderen niet. Dit helpt de maatschappij niet. En dit helpt ons ook niet.”

Nassar is al eerder veroordeeld tot 175 jaar cel voor grootschalig seksueel misbruik bij honderden vrouwelijke atleten . Daarnaast kreeg hij vorig jaar ook al een gevangenisstraf van zestig jaar voor het bezit van kinderporno. Het proces van deze week focust zich op de feiten die hij in de Twistars turnclub in de staat Michigan pleegde. De zaak zorgde onlangs voor nog meer ophef nadat duidelijk werd dat Nassar ook al in 2004 kon gevat worden voor dezelfde feiten. Toen kon hij zich echter uit de nesten werken door de politie een powerpointpresentatie voor te schotelen. Intussen is het totaal aantal bekende slachtoffers opgelopen tot 265.