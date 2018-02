Dit is wat overblijft van de beroemde kanalen in Venetië

Venetië staat bekend om haar prachtige historische gebouwen, wirwar van smalle kanalen, talloze bruggetjes en natuurlijk: de kleurrijkste gondels. De romantische waterstad vormt het perfecte decor voor menig verliefde ziel of fervente citytripper. Maar dezer dagen ziet de Italiaanse stad van de liefde er helemaal anders uit. De romantische decors hebben namelijk plaatsgemaakt voor modderachtige oevers. Het water staat momenteel zo laag dat de meeste gondels stranden in een bruine brij. Het lage watertij door een gebrek aan regen is de spelbreker van dienst.