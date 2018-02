Goffin kent geen enkele moeite met tegenstander: België leidt met 2-0 in Davis Cup

Het Belgische Davis Cup-team is in Luik perfect begonnen aan de ontmoeting tegen Hongarije. Nadat Ruben Bemelmans (ATP 120) verraste tegen de hoger geklasseerde Martin Fucsovics (ATP 63) in vier sets, won ook David Goffin (ATP 7) van Attila Balazs (ATP 227). Na 1u32 was de match voorbij: Goffin overtuigde met 6-4, 6-4 en 6-0.

Voor Goffin was het de tweede zege in evenveel wedstrijden tegen de veel lager gerangschikte Hongaar, ook vorig jaar op het graveltoernooi in het Kroatische Umag trok hij al eens aan het langste eind. Daarmee komt ons land op een comfortabele 2-0 voorsprong tegen de Hongaren, die hun rentree in de Wereldgroep vieren na vele jaren afwezigheid.

“Het zat vanaf het wedstrijdbegin goed”, vertelde Goffin na zijn overwinning. “Mijn service ging vlot en halverwege de eerste twee sets kreeg ik telkens een kans op een break, die ik vervolgens ook kon benutten. Dat zorgde voor een geruststelling en het is mooi op die manier te kunnen winnen.”

Foto: Photo News

“Het vertrouwen was er dus en zo is het makkelijk om in het goede ritme te komen. Ik ben blij dat ik mijn land nog eens een punt kan bezorgen, hopelijk kunnen we op dit elan verder. Ruben (Bemelmans, red) heeft een uitstekende wedstrijd gespeeld, het was leuk om met een 1-0 voorsprong het terrein op te mogen. Al moet ik toegeven dat ik liever zelf de openingswedstrijd speel: op die manier weet ik exact om hoe laat ik eraan mag beginnen. We hebben nog een punt nodig en het zou mooi zijn als we het zaterdag al kunnen afmaken, maar het dubbelspel blijft altijd ingewikkeld.”

Foto: EPA-EFE

Bemelmans zorgt voor 1-0

Bemelmans had het in zijn eerste Davis Cup-enkelspel in een jaar niet onder de markt tegen de Hongaar, maar haalde het uiteindelijk toch in vier sets: 6-4, 4-6, 7-6 (7/5) en 6-3 na 3 uur en 3 minuten. Een knappe zege, want Fucsovics was op de Australian Open nog goed voor een plek in de achtste finales.

“Ik heb een goed niveau gehaald - denk ik - en ben kalm gebleven op de belangrijke momenten”, vertelde Bemelmans meteen na de wedstrijd. “Ik heb mijn niveau van in Melbourne gehaald en daar ben ik blij om. Hij is een erg solide speler en daardoor moest ik agressief voor de dag komen, om hem zo onderuit te halen. Ik moest mijn kans durven te gaan.”

Foto: Photo News

Fucsovics kon na afloop dan ook niet anders dan toegeven dat hij op zijn waarde geklopt was door een tactische sterke Bemelmans. “Hij heeft een spel op de mat gelegd waar ik niet al te veel van hou. Zijn opslag zat goed en hij kwam vaak met succes naar het net. Daardoor kwam ik vandaag niet tot mijn beste tennis, ik zat niet goed in de wedstrijd. Dat is gedeeltelijk ook wel te verklaren door een voetblessure: na de Australian Open heb ik zes dagen niet getraind.”

Zaterdag (om 14u30) staat het dubbelspel op het programma. Daarin treffen Joris De Loore en Julien Cagnina Fucsovics en Balazs. De twee kapiteins kunnen tot een uur voor de partij hun spelers nog wisselen. De twee andere enkelspelen staan zondag geprogrammeerd.