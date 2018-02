De Lijn staakt op 16 februari

Het personeel van de openbare vervoersmaatschappij De Lijn zal op 16 februari het werk neerleggen. De vakbonden kondigden zopas een 24-urenstaking aan. Het personeel maakt zich zorgen over de geplande herstructurering.

De directie van De Lijn wil een aantal diensten centraliseren waardoor 286 banen bedreigd zijn. Ontslagen zijn niet gepland. De vervoersmaatschappij wil de herstructurering opvangen via (brug)pensioen en het niet vervangen van spontane vertrekkers.

“Hoe meer informatie we krijgen, hoe meer ongerustheid er is bij het personeel. De mensen zijn bezorgd over de toekomst, die is voor hen niet duidelijk”, reageert Jan Coolbrandt van de christelijke vakbond ACV bij VRT NWS.

De vakbonden bij De Lijn hadden eerder een stakingsaanzegging ingetrokken. “Maar hoe meer en meer informatie over het plan wordt bekendgemaakt, hoe groter de ongerustheid. Vandaar dat we een versnelling hoger schakelen”, aldus de vakbondsman.

Het betrokken personeel is volgens de vakbond ongerust over waar ze zullen terechtkomen of welke functie ze zullen uitoefenen. Op papier zijn de chauffeurs en technici niet betrokken. “Maar het wordt een andere manier van werken. Dus ook op hen heeft de herstructurering impact. Daarom roepen we iedereen bij de Lijn op tot de staking.”

De staking vindt plaats in de krokusvakantie, waardoor de hinder voor middelbare - en lagere scholen wellicht beperkt zal blijven.