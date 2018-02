Sergio Herman in beroep tegen veroordeling voor overdreven snelheid

Sterrenchef Sergio Herman (47) heeft beroep aangetekend tegen zijn veroordeling voor een zware snelheidsovertreding. De Zeeuw kreeg van de politierechter onder andere drie maanden rijverbod en moest alle rijexamens opnieuw afleggen. In beroep hoopt de chef-kok op een mildere straf.

Op 10 september 2016 om 9.32 uur werd de Range Rover van Sergio Herman geflitst op de N49 in Damme. De chef van The Jane reed die ochtend met een snelheid van 105 kilometer per uur in de richting van Maldegem. Door wegenwerken was de snelheid op die plaats beperkt tot 50 kilometer per uur.

Sergio Herman was in 2014 door de Gentse politierechter al veroordeeld voor een zware snelheidsovertreding in Maldegem. Daardoor viel zijn straf op 29 augustus veel zwaarder uit. Hij werd bij verstek veroordeeld tot een geldboete van 720 euro en drie maanden rijverbod. Om zijn rijbewijs terug te krijgen, zal hij opnieuw een theoretisch en een praktisch rijexamen moeten afleggen. Daarnaast moet de kok ook slagen voor medische en psychologische proeven.

In beroep legde zijn advocaat uit dat Sergio Herman niet opzettelijk verstek had laten gaan. “Hij zat in het buitenland toen de dagvaarding aan zijn vrouw werd betekend en heeft het vonnis vernomen via de media”, aldus meester Nick Lucas. De verdediging pleitte dat de sterrenchef door zijn druk professioneel leven erg veel kilometers aflegt. “Hij nam geen onaanvaardbaar risico, want die baan leent zich wel tot hogere snelheden.” Meester Lucas stelde een rijverbod met uitstel voor.

Vooral de verplichte rijexamens en proeven zijn een doorn in het oog van de beklaagde. “Het gaat toch niet op dat die vier proeven niet zouden kunnen omdat het een chef-kok is? “, aldus procureur Luc Strypsteen. Het openbaar ministerie merkte ook op dat Herman al drie keer eerder veroordeeld werd voor overdreven snelheid.

De rechtbank doet uitspraak op 2 maart.