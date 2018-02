Temperaturen rond het vriespunt dit weekend

Het blijft vrijdagnamiddag wisselvallig met soms intense buien van regen, korrelhagel of smeltende sneeuw. Een lokale donderslag is daarbij niet uitgesloten. In de Ardennen valt er enkele centimeters verse sneeuw. De maxima liggen tussen 0 of +1 graad in de Hoge Venen, en 5 à 6 graden in Laag- en Midden-België. Dat meldt het KMI.

Vrijdagavond worden nog enkele buien van regen of smeltende sneeuw verwacht in Vlaanderen en sneeuw in de hoger gelegen gebieden. Later wordt het geleidelijk droger en kunnen, vooral over het noordoosten van het land, brede opklaringen voorkomen. Hierbij kan het sterk afkoelen, waardoor het gevaarlijk glad kan worden. We verwachten minima tussen -3 graden in Hoog- België en +3 graden aan de kust, met waarden rond het vriespunt in het centrum van het land.

Opklaringen en wolkenvelden wisselen elkaar zaterdag af. In de gebieden langs de Franse grens verwachten we meer bewolking en is de kans op winterse buien groter. In de rest van het land kunnen eveneens enkele buien vallen met regen of smeltende sneeuw, in de Ardennen gaat het eerder om sneeuw. De maxima schommelen rond het vriespunt in het zuiden van het land, in Vlaanderen halen we temperaturen tot 4 à 5 graden.

Tijdens de nacht van zaterdag op zondag verwachten we overwegend droog weer met enkele opklaringen. Enkele lichte sneeuwbuien blijven, ook in Laag- en Midden- België, mogelijk.

Zondag begint de dag met algemene vorst, overdag is het wisselend bewolkt en vooral later op de dag is er kans op een winterse bui vanaf het noordoosten. Het is vrij koud met maxima in het centrum rond 2 graden. Van maandag tot en met vrijdag is het koud, maar droog, met vaak zonneschijn. Vooral dinsdag en woensdag lijken vrij zonnig te verlopen. De maxima schommelen rond het vriespunt in het centrum van het land en ‘s nachts is er sprake van matige vorst verspreid over het land. Naar het einde van de week lijkt het wat zachter te worden en dooit het overdag licht.

(belga)