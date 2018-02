Zangeres Rita Deneve overleden

Rijmenam / Bonheiden / Mechelen - Zangeres Rita Deneve is op 73-jarige leeftijd overleden. Dat laat haar familie weten via Facebook en wordt ook bevestigd in de Mechelse Catharinaparochie. Ze woonde meer dan vier decennia in Rijmenam (Bonheiden) en is vooral bekend van het nummer ‘De Allereerste Keer’.

De zangeres wordt op 10 februari begraven in Mechelen. Wie haar voor de allerlaatste keer wil groeten en afscheid wil nemen, kan vanaf 11 uur terecht in de Sint-Romboutskathedraal.

Vlaamse hits

Rita Deneve zag het levenslicht in Liedekerke op 6 december 1944. Zij startte haar muzikale carrière in 1961 en won vier jaar later de liedjeswedstrijd ‘Ontdek de Ster’. Dat betekende haar doorbraak.

Deneve nam verscheidene keren deel aan Canzonissima, of de Belgische selectie voor het Eurovisiesongfestival. Maar ze kwam nooit op het eigenlijke Eurovisiesongfestival terecht.

Zij scoorde wel een reeks hits in Vlaanderen, zoals ‘Juanita Jones’ (1968), ‘Olé Oké / Op een zomerdag’ (1969), ‘Dans de hele nacht’ (1969), ‘Aan ‘t Meer van Lugano’ (1970), ‘Het vuur van de liefde’ (1971), ‘Zonder jou’ (1971) en uiteraard ‘De allereerste keer’, eveneens uit 1971. Dat nummer is een cover van ‘Giramondo’ van de Italiaanse zanger Nicola di Bari.

Naarmate de jaren zeventig vorderden, deemsterde Deneve weg uit de hitparade. Ze keerde de showbusiness een tijd de rug toe en doceerde aan het Hoger Instituut voor Dramatische Kunst in Antwerpen. Een comeback in 1990 mislukte.

Deneve acteerde ook, bijvoorbeeld in de VTM-reeks ‘Slisse & Cesar’ en in ‘Postbus X’ op de openbare omroep.

Op 13 mei 2015 kreeg ze een carrièreprijs op de elfde editie van de ‘Golden Lifetime Awards’ van de stad Aarschot.