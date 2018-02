Fluovestjes, lichtjes en verlichte halsbanden voor honden verkopen als zoete broodjes

Hasselt -

Steeds meer hondeneigenaars zorgen ervoor dat niet alleen zij zelf goed te zien zijn tijdens een donkere avondwandeling, maar dat ook hun trouwe viervoeter helder oplicht. En dat hebben de dierspeciaalzaken goed begrepen. De verkoop van lichtgevende attributen voor honden is explosief gestegen. “En dat is een goede zaak, want het spaart levens”, zegt Stef Willems van verkeersinstituut Vias.