“De oppositie heeft zijn werk gedaan, het is nu aan Charles de opperfixer”

Haast en spoed zijn ook voor deze regering zelden goed. Dat bleek gisteren in de Kamer, waar het wetsontwerp op de woonstbetreding – dat de regering in allerijl door het parlement wilde jagen – van de agenda moest worden gehaald. Premier Charles Michel was net op tijd teruggekeerd van zijn visite bij Poetin om de liberale dissidentie binnen zijn eigen meerderheid het hoofd te bieden. Hij trok dinsdagavond het dossier naar zich toe en verklaarde gisteren in het halfrond dat hij het wetsontwerp wil “bijsturen”.

In se is nochtans iedereen het eens over het uitgangspunt van de wet: illegalen die uitgeprocedeerd zijn en een uitwijzingsbevel kregen maar toch illegaal in ons land blijven, moeten uitgewezen kunnen ...