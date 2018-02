Niet te missen

Voor het programma En Route! op Evenaar waagde Ben Roelants zich onlangs aan ijsduiken. En dat verliep net iets anders dan verwacht.

"Ik dacht dat het net hetzelfde als duiken zou zijn als gewoon duiken. Blijkt toch dat ijsduiken er hoegenaamd niks mee te maken heeft. Je begeeft je in een andere wereld. En hoewel ik het niet wilde toegeven, zat ik werkelijk met een pak in de broek. Je onder het ijs begeven, is dat niet waar mensen nachtmerries van krijgen?"

