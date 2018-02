Meghan Markle pakt het helemaal anders aan op haar eerste officiële rode loper-moment

Vorig jaar bezocht prins Harry de 'Endeavour Fund Awards' nog met broer William, dit keer verscheen hij met zijn verloofde Meghan Markle aan zijn zijde. Meghan Markle maakt indruk, niet alleen met haar outfit, maar ook met haar reactie wanneer de award-uitreiking niet helemaal volgens plan verloopt.

Endeavour Fund Awards is een gala-avond waar gewonde, gehandicapte of zieke militairen die het afgelopen jaar een sportieve prestatie hebben geleverd, in de bloemetjes worden gezet. De uitreiking van de awards was het eerste officiële rode loper-moment voor prins Harry en zijn verloofde Meghan Markle.



Een typische avond voor een cocktailjurkje dus, maar Meghan (36) pakte het anders aan en koos voor een zwart pak van de Britse ontwerper Alexander McQueen, met daaronder een witte blouse en paar hoge hakken.

Hoewel ze nog geen officiële royal is, mocht Meghan Markle op het podium een award uitreiken. Toen na haar speech niet alles volgens plan verliep en er een vervelende stilte van bijna een minuut volgde, raakte ze niet in paniek maar loste ze ook dit op haar eigen manier vlotjes op.



Meghan Markle trekt zich voorlopig niet veel aan van het protocol, blijft vooral zichzelf en dat vinden de Britten duidelijk geweldig.