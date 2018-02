Zo val je af aan je bureau

In februari gaan we massaal minder drinken en misschien moeten we meteen ook maar eens minder zitten en wat vaker rechtstaan. Staand werken is gezonder en kan helpen om af te vallen, schrijft een nieuwe wetenschappelijke studie.

Zitten is het nieuwe roken, waarschuwen onderzoekers al lang. We zitten te vaak en te lang en dat verhoogt de kans op zwaarlijvigheid en hart- en vaatziekten.

Een Amerikaanse studie die in het European Journal of Preventive Cardiology werd gepubliceerd, raadt aan om wat vaker recht te staan. Zes uur per dag staan in plaats van zes uur zitten voorkomt gewichtstoename en kan helpen om af te vallen.

10 kilogram

Staand worden meer calorieën verbrand dan zittend. Het scheelt niet zo veel (0,15 kcal per minuut) maar door zes uur per dag te staan in plaats van te zitten, verbrandt een persoon van 65 kilogram dagelijks 54 kcal extra. Ervan uitgaand dat hij of zij niet meer gaat eten, zou dat gelijkstaan aan 10 kilogram in vier jaar, berekenden de onderzoekers. En dat is het minimum, want de proefpersonen stonden stil. Wie lang rechtstaat, gaat automatisch meer kleine bewegingen maken of eens rondwandelen.

Onderzoeksleider Francisco Lopez-Jimenez: "Het is geen goed idee om uren achter elkaar te blijven zitten. Staan is een goede eerste stap om te vermijden dat je eindeloos blijft zitten zonder te bewegen."

De onderzoekers hopen dat meer en meer kantoren uitgerust worden met statafels en dat staand vergaderen meer ingeburgerd raakt.