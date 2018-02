Sven Nys: “Ik zie zondag liever Van der Haar wereldkampioen worden dan Van Aert”

Het WK veldrijden wordt zondag bij de mannen elite een klassieke België-Nederland. Toch ziet Sven Nys liever de Nederlander Lars van der Haar wereldkampioen worden dan titelverdediger (maar landgenoot) Wout van Aert.

Aan tafel bij Extra Time Cross waren gasten Adrie van der Poel, Michel Wuyts, Karl Vannieuwkerke en Sven Nys het over één ding eens: Mathieu van der Poel of Wout van Aert wordt zondag wereldkampioen, niemand anders. En de Nederlander is ook dé topfavoriet op het loodzware parcours in Valkenburg. Het belooft dus een klassieke België-Nederland te worden zondag. Toch ziet Nys liever één Nederlander wereldkampioen worden dan Van Aert.

“Liever Lars van der Haar dan Wout van Aert”, bevestigde Nys, manager van Telenet Fidea Lions, waar Van der Haar voor rijdt. “Ik ben met een wielerploeg bezig en het is evident dat ik liever mijn truitje op het hoogste schavotje zie staan. Dat is normaal, denk ik. En ik ga binnen mijn ploeg ook niet kiezen tussen de Nederlander Van der Haar of de Belg Toon Aerts: dat maakt me echt niet uit. Ik ga geen partij kiezen.”

Aan de stok met papa Van der Poel

Nys kreeg het donderdag overigens ook aan de stok met de parcoursbouwer, niemand minder dan Adrie van der Poel. Nys verkende het parcours voor de VRT maar daar wist Van der Poel niets van en zelfs de security hield Nys even tegen.

“Ik ben de eindverantwoordelijke en renners op het parcours zijn buiten de officiële trainingen niet verzekerd”, verklaarde Van der Poel zijn harde optreden. Uiteindelijk werd alles uitgeklaard en kon Nys zijn verkenning gewoon afhaspelen.

En of Adrie van der Poel (zelf ex-wereldkampioen) nog goede raad had gegeven aan zijn zoon Mathieu? “Dat doe ik niet meer, ik heb al geleerd dat als ik wat zeg hij het andersom doert. Ik heb leren zwijgen.”