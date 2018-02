Wouter Beke en dubbelganger openhartig over pestkoppen: “Ze roepen Marcske, nog ne choco?”

Op vrijdag 2 februari start in heel Vlaanderen en Brussel de ‘Week tegen Pesten’. Eerder zagen we al hoe BV’s naar aanleiding van de Ketnet-campagne ‘STIP IT: Samen Tegen Iemand Pesten’ vier stippen op hun hand plaatsten en nu vragen ook Herman ‘Marckske’ Verbruggen en Wouter Beke aandacht voor pesten. En dat doen ze in een komisch filmpje.

“Plagen moet kunnen, pesten niet. Mijn dubbelganger Herman Verbruggen en ik praten over onze problemen met pestkoppen”, leest het bij de video op Facebook. Beide heren hebben de vier puntjes op de hand en verbroederen over hun eigen ervaringen met pesten. “Ik word altijd nageroepen, Marcske, nog een choco?”, klinkt het bij de politicus. “Bij mij is het nog erger, naar mij roepen ze Wouter Beke”, vult de acteur aan.