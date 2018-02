Wout van Aert is klaar voor het WK: “Het parcours ligt mij en ik ben net op tijd in topvorm”

Wout van Aert is naar eigen zeggen helemaal klaar om zondag op het WK in Valkenburg de strijd aan te gaan met topfavoriet Mathieu van der Poel. Dat zei hij vrijdagmorgen op een druk bijgewoonde persconferentie.

“Het parcours ligt mij en ik ben net op tijd in topvorm. Dat heb ik al bewezen”, aldus Van Aert. “Mijn Belgische ploegmakkers kunnen mij zeker in de eerste ronde helpen. We hangen goed aan elkaar. De sfeer is top en dat is belangrijk.”

“Ik voelde vorig weekend in Hoogerheide (waar hij tweede werd achter Van der Poel, red.) dat ik goed was en toen had ik al een zware trainingsweek achter de rug. Woensdag op training voelde ik dat ik mijn topvorm helemaal beet heb. Beter kon ik hier niet zijn. Ik ben ook veel beter dan vorig jaar voor het WK en heb ook meer vertrouwen. Omdat ik nu wel in topvorm ben en zonder zorgen zit.”

“Geen topseizoen, ook niet als ik wereldkampioen word”

Mathieu van der Poel kleurde tot nu al het ganse seizoen en is ook zondag de uitgesproken favoriet. Van Aert mag dan wel de beste zijn achter de Nederlander, mede door zijn wegambities kon hij dit seizoen niet domineren.

“Dit seizoen zal niet het beste zijn uit mijn carrière”, beaamde de titelverdediger. “Daar zal dit WK niks aan veranderen. Ik ga niet van de daken schreeuwen dat dit een topseizoen was als ik toch nog wereldkampioen word.”

“Verrassing van Niels Albert? Die zegt maar wat”

Vorig jaar won Van Aert het WK mede dankzij de speciale banden die zijn coach Niels Albert had bovengehaald: Van der Poel was de betere in koers maar reed meer lek dan Van Aert. Heeft Albert opnieuw een verrassing in petto?

“Het materiaal kan een belangrijke rol spelen, zoals op elk parcours. Maar ik heb geen tubes zoals vorig jaar, ik start met de traditionele Rhino (de band met het zwaarste profiel, red.). Of er toch nog een verrassing komt van Niels? Je kent hem, hé. Hij zegt soms maar wat”, besloot Van Aert lachend.