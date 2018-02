De Pauw en De Ketele verzorgen meteen het spektakel in Kopenhagen, deze keer als tegenstanders

De vlam sloeg meteen in de pan op de openingsavond van de zesdaagse in Kopenhagen. Met Belgen Moreno De Pauw en Kenny De Ketele deze keer als tegenstanders.

Moreno De Pauw en zijn Nederlandse ploegmakker Yoeri Havik wonnen het openingsnummer, een ploegkoers over 75’. De chronorit over 250m werd gewonnen door Kenny De Ketele met de Deen Michael Morkov. Robbe Ghys en Lindsay De Vylder beperkten de schade en blijven in de running voor het podium. Debutant Jules Hesters gaf met Otto Vergaerde drie ronden toe.

De stand om 23.30 uur

1. DE PAUW-Havik 30 punten

2. DE KETELE-M. Morkov 25

op 1 ronde

3. Staniszewski-Pszczolarski 23

4. DE VYLDER-GHYS 18

5. Lampater-Hester 17

6. Mora Vedri-J. Morkov 5

op 2 ronden

7. Müller-Graf 0

op 3 ronden

8. Kron-Nielsen 15

9. Teklinski-Krawcyk 14

10. VERGAERDE-HESTERS 13

11. Van Zijl-Jorgensen 11

12. Selenati-Burkart 3

13. Downey-English 3

op 4 ronden

14. Hesslich-Lander 7

op 5 ronden

15. Bradbury-Potts 6

op 7 ronden

16. Holloway-Pirius 7.