Laura Verdonschot zaterdag met vraagtekens aan de start: “Medicatie voor darmen opnieuw opgestart”

Het WK moet voor Laura Verdonschot uitgroeien tot hét lichtpunt in een horrorseizoen. Maandenlang crosste de Lommelse achter de feiten aan omdat ze kampte met een darmschimmel. “Bloedonderzoek wees uit dat het probleem niet is opgelost. De medicatie voor mijn darmen is opnieuw opgestart”, verklapt ze.