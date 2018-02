Als Mathieu van der Poel wereldkampioen wordt, krijgt hij 0 euro...

“Vroeger gebeurde het wel dat de wereldkampioen een premie kreeg, maar nu zijn we al blij dat er genoeg geld is om aan dit WK te kunnen deelnemen”, zegt bondscoach Gerben de Knegt. “Het ontbreekt aan sponsoren voor het veldrijden. Al het geld voor het veldrijden zit in Vlaanderen. Alle goede Nederlandse crossers rijden ook voor Vlaamse ploegen.”