Mathieu van der Poel: “Een compliment van mijn vader? Dan moet hij zich forceren”

Zondag in Valkenburg dingen Wout van Aert en Mathieu van der Poel naar een nieuwe wereldtitel. Naar aanleiding van de regenboograce zetten we hen samen aan tafel met hun vader. Vandaag Mathieu met Adrie, morgen Wout met pa Henk. Veel groter kan een verschil overigens niet zijn. Van Aert en zijn vader zitten binnen de vijf minuten met een krop in de keel. Terwijl Mathieu en Adrie Van der Poel al na enkele minuten zitten ze te kibbelen. Omdat ‘advies’ nu eenmaal een rekbaar begrip is als je Van der Poel heet. Mathieu: “Samen de cross opnieuw bekijken? Liever niet. Dan krijg ik toch maar commentaar.”