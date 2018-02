Wouter Vrancken viert 39ste verjaardag op Stayen: “Eerste keer als vijand in Sint-Truiden”

Eind oktober stapte hij als T1 op bij Lommel, een paar weken later werd hij T3 bij Kortrijk. Sindsdien lust Truienaar Wouter Vrancken Limburgers rauw. In de beker ging Genk dinsdag voor de bijl en in de competitie werden zowel Genk als STVV eerder al geklopt. Raar, telkens met 3-2. De volgende confrontaties met streekgenoten komen er alweer snel aan. Dit weekend Stayen, dinsdag de Luminus Arena. “De eerste keer dat ik als vijand in Sint-Truiden kom. Uitgerekend op mijn 39ste verjaardag dan nog. Hopelijk valt er iets te vieren.”