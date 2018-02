Staking in gevangenis van Hasselt: 9 op 10 personeelsleden legt werk neer

Hasselt - Ook in de gevangenis van Hasselt zijn de cipiers donderdagavond gestart met een staking. Ze willen hiermee het personeelstekort en de te trage aanwervingen aanklagen. De staking loopt nog tot zaterdagochtend 6 uur.

Volgens Radio 2 zouden 9 op 10 personeelsleden het werk hebben neergelegd. De politie moet de taken van de cipiers overnemen en de civiele bescherming zou instaan voor de maaltijdbezorging van de gevangenen.

De bonden protesteren omdat ze vinden dat minister Geens de beloftes niet nakomt die in mei 2016 werden gemaakt, na de vorige grote stakingsactie in de gevangenissen. ACV en ACOD stellen dat de toegezegde aanwervingen veel te traag verlopen. “Er zijn al meer dan 500 aanwervingen geweest en deze trein stopt niet”, klinkt het dan weer op het kabinet-Geens. Volgens de minister is er sprake van “een continue investering in het personeel van het gevangeniswezen”. “In wezen komt deze oefening neer op de vrijstelling van het gevangeniswezen van de besparingen op overheidspersoneel in de periode vanaf medio 2016 tot en met 2019.”

De staking loopt nog tot zaterdagochtend 6.00 uur. Volgende week vrijdag, 9 februari, staat een volgende staking gepland.