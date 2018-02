Hele dag kans op regen

Vrijdag wordt opnieuw een heel wisselvallige dag, met regelmatig buien met regen, soms zelfs met smeltende sneeuw of korrelhagel. Een donderslag is daarbij niet uitgesloten.

Dat meldt het KMI. In Hoog-België vallen sneeuwbuien en vooral op de Ardense Hoogten wordt een sneeuwlaag van meerdere centimeters gevormd. De maxima bedragen 0 tot 3 graden in de Ardennen, en 5 tot 7 graden in het westen.

Vrijdagavond en -nacht kunnen lokaal nog een paar buien vallen van smeltende sneeuw of sneeuw, maar blijft het ook dikwijls droog. We verwachten opklaringen en vooral in Hoog-België ook wolkenvelden. Er is kans op aanvriezende mist. In de meeste streken vriest het licht met minima van 0 tot -3 graden. Aan de kust is het zachter met minima rond +3 graden.

Zon en wolkenvelden wisselen elkaar op zaterdag af. Soms vallen buien van regen, korrelhagel of smeltende sneeuw. In de Ardennen gaat het om sneeuwbuien. We halen maxima van 0 tot 3 graden ten zuiden van Samber en Maas, en van 3 tot 6 graden elders. Zaterdagnacht vriest het in vele streken.

Zondag wordt het gedeeltelijk bewolkt, met zeer lokaal nog kans op een winterse bui of, in de Ardennen, een sneeuwbui. Het is kouder met maxima van -2 tot +1 graad in Hoog-België en van 2 of 3 graden elders.

Van maandag tot donderdag blijft het dikwijls droog, rustig en ook vrij zonnig. Door de nabijheid van een paar zwakke storingen kan het soms bewolkt worden en is af en toe wat lichte sneeuw niet uitgesloten. Het wordt wel kouder, met maxima die ook in Vlaanderen nog nauwelijks boven het vriespunt uitkomen.