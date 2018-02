Bestelwagen rijdt in op voetgangers in Shanghai: zeker achttien gewonden

In Shanghai is een bestelwagen ingereden op voetgangers. Daarbij zijn zeker achttien personen gewond geraakt. Dat bericht de regering van de stad vrijdag.

De autoriteiten bevestigen de eerste berichten op sociale media over dodelijke slachtoffers niet. Het voertuig vloog in brand, maar kon al snel geblust worden, klinkt het volgens officiële bronnen. Op internet circuleren video’s over het incident, hoewel de herkomst daarvan niet geverifieerd kan worden.

De politie zegt dat het om een ongeval gaat.