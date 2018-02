Op bezoek bij de gevaarlijkste VN-missie wereldwijd

Het instabiele West-Afrikaanse land Mali is voor het Belgische leger steeds meer een speerpunt in zijn operaties. In 2018 verlegt ons land de focus van een Europese trainingsmissie naar VN-operatie MINUSMA. België stuurt NH-90-helikopters, een C-130 en een peloton verkenners uit Heverlee. De missie in Mali wordt beschouwd als de gevaarlijkste VN-operatie van het moment. Zo verloor de Belgische generaal Jean-Paul Deconinck, die MINUSMA leidt, tijdens zijn mandaat 39 soldaten. “Vooral door bermbommen. Ja, dat weegt.”