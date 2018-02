Maaseik -

Sanne Cloot, een jonge moeder van 27 jaar, is gek van reptielen, meer bepaald van gekko’s. Ze heeft er bijna dertig in haar woning in de Bergerstraat in Neeroeteren, het wettelijke maximum. Daarom vroeg ze bij de gemeente een milieuvergunning aan om tachtig reptielen te mogen houden. “Zo heb ik wat manoeuvreerruimte als er baby’s van komen of als ik dieren moet opvangen die mensen hebben afgestaan.” Maar één buur ging in beroep, en dus weigerde de deputatie de vergunning. “Dat had ik nooit gedacht, doodjammer”, zegt Sanne.