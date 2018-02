Buschauffeur laat tiener achter op verlaten industriezone in Kinrooi

Kinrooi / Dilsen-Stokkem - Een buschauffeur van De Lijn heeft dinsdagavond een jongen van 14 jaar alleen achtergelaten op een verlaten plek in Kinrooi. De tiener uit Dilsen was met Lijn 45 op weg van Hasselt naar huis. “Onderweg ben ik in slaap gevallen”, zegt Pieter Jaspers. Pas in Kinrooi wekte de chauffeur de jongen. “Ik wist niet waar ik was, maar ik moest de bus verlaten. De chauffeur reed daarna met de bus verder. Ik bleef heel alleen achter op een groot industrieterrein.” De Lijn onderzoekt de zaak. “Wij bieden nu al onze excuses aan, aan Pieter en zijn ouders”, zegt woordvoerster Sonja Loos.

Pieter Jaspers gaat nog niet zo lang naar de Hotelschool in Hasselt. “De bus is nieuw voor mij. Dinsdag stapte ik in Hasselt op voor een rit van ongeveer 1,5 uur naar mijn thuis in Dilsen. Het was ...