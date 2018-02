“Syrië ontwikkelt misschien nieuwe chemische wapens”

Het valt niet uit te sluiten dat de Syrische regering nieuwe chemische wapens ontwikkelt. Dat hebben donderdag anonieme Amerikaanse functionarissen gezegd. Zij verwijzen daarvoor naar een recente, veronderstelde chemische aanval in Oost-Ghouta die volgens Washington vermoedelijk het werk was van “het Syrische regime”. Volgens één van die hooggeplaatste functionarissen uit de regering-Trump sluiten de Verenigde Staten niet uit, (nieuwe) bombardementen in Syrië uit te voeren in het geval in het land weer een chemische aanval plaatsvindt die aan Damascus toegeschreven kan worden.

Washington wil absoluut in Syrië aanwezig blijven opdat of totdat president Bashar al-Assad van de macht is verdreven.

De recente poging, een vooral uit Koerden bestaand “grensleger” in Noord-Syrië onder VS-beheer, werd doorkruist door Turkije, dat onder de naam Operatie Olijftak een militaire operatie tegen de Syrische Koerden is begonnen.

In 2013 trokken de VS bijna ten oorlog tegen Syrië na een chemische aanval, eveneens in rebellenburcht Oost-Ghouta nabij Damascus, die Washington “met zekerheid” aan Assad toeschreef. Een Russisch voorstel om alle (door de overheid beheerde) chemische wapens in Syrië te vernietigen, haalde toen de angel uit het interventiegevaar.