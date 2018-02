Mireille Gram, die tweelingdochters probeerde te vermoorden, heeft gevangenis verlaten

Mireille Gram, de vrouw uit Schoten die in eerste aanleg tot veertien jaar cel veroordeeld werd en vrijdag een forse strafvermindering kreeg, is opnieuw vrij. Gram verliet donderdagavond de gevangenis in de Begijnenstraat in Antwerpen. Ze is voorlopig op vrije voeten, want ze moet nog acht maanden van haar straf in de cel uitzitten.

Mireille Gram probeerde in september 2015 in haar villa in Schoten haar tweelingdochters te vermoorden. Ze drong ‘s nachts de kamer van de kinderen binnen, ging op het bed zitten van de dochters, en probeerde de keel van een van hen over te snijden.

Het meisje werd wakker van de pijn en duwde haar moeder weg. Haar tweelingzus kon het mes afhandig maken en vervolgens vluchtte de tweeling weg om hulp te zoeken. Toen de politie even later ter plaatse kwam, liet Mireille Gram zich gewillig arresteren.

Gram werd in oktober in eerste aanleg veroordeeld tot een celstraf van veertien jaar. Maar donderdag kreeg ze van het hof van beroep in Antwerpen een forse strafvermindering. Het hof legde de vrouw vijf jaar cel op, waarvan vier effectief. Het jaar met uitstel werd gekoppeld aan de voorwaarde dat ze zich verder psychiatrisch laat behandelen.

Later op de avond mocht ze de gevangenis in de Begijnenstraat verlaten. Ze moet zich er binnenkort wel terug aanmelden, want ze moet nog een deel van haar celstraf (acht maanden) uitzitten.