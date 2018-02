Tractoren kunnen probleemloos carnavalswagens trekken

Hasselt - Goed nieuws voor carnavalisten die vreesden dat ze in de volgende stoet zonder tractor zouden zitten om hun wagen te trekken. Ook minister van Mobiliteit François Bellot (MR) vindt de strengere interpretatie van de wet voor tractoren en hun bestuurders te ver gaan. Boeren die al jaar na jaar carnavalswagens voorttrekken, kunnen dat dus met een gerust hart blijven doen. “Wij zijn blij dat de minister ons volgt. Maar deze discussie bewijst wel dat er dringend nood is aan een beter wettelijk kader voor folkloristische stoeten”, zegt Jeroen Bellings van de Federatie van Europese Narren.

Van bevoegd minister Bellot mogen tractoren carnavalswagens blijven voorttrekken, ook als de chauffeur niet over een vrachtwagenrijbewijs C of CE beschikt. Eerder hadden de politiezones laten weten dat ...