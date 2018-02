"Oma heeft honderden deportaties van verzetsleden vermeden"

Bilzen -

Ze speelde alt-saxofoon in de lokale fanfare, acteerde in gelegenheidsgezelschappen, assembleerde cartouchen in de smederij van haar vader en vervulde een hoofdrol in het Bilzerse verzet. Tijdens de Tweede Wereldoorlog vernietigde Elisabeth Fuchs de dossiers van een honderdtal Zuid-Limburgse verzetsleden, waardoor hen een deportatie bespaard bleef.