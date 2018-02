Jonge verkrachter mag straat ouderlijk huis niet meer in

De correctionele rechtbank van Mechelen heeft donderdag een 19-jarige jongeman uit Willebroek schuldig bevonden aan aanranding van de eerbaarheid, verkrachting van minderjarigen en bezit van kinderporno. De jongeman kreeg een voorwaardelijke straf van vijf jaar en kreeg daarbij een contactverbod met de familie van de slachtoffers opgelegd. Hij mag ook de straat van de feiten in Sint-Amands, waar zijn ouderlijk huis staat, gedurende vijf jaar niet meer in.

De feiten kwam aan het licht toen een 4-jarige aan zijn papa vroeg “of die ook zo’n grote piemel had als D”, de toenmalige buurjongen en vriend van de oudste zoon. Toen de vader vroeg waarom hij dat vroeg, vertelde de kleuter dat de buurjongen hem had gevraagd zich uit te kleden, foto’s had gemaakt toen de kleuter naakt was, en gevraagd had zijn penis vast te houden.

Na een audiovisueel verhoor van het kind werd ook diens 10-jarige broertje verhoord, die dezelfde feiten meemaakte sinds hij een jaar of zes was. Die jongen sprak ook over orale bevrediging.

De toen 18-jarige gaf de feiten toe maar ontkende de orale bevrediging (de aanklacht verkrachting). Hij werd door een psychiater onderzocht en daaruit blijkt dat een behandeling zich opdringt.

Moeder

De rechters waren heel streng voor de jongeman en meenden dat de feiten getuigden van een bedenkelijke mentaliteit en een gebrek aan respect voor de fysieke en mentale integriteit van de jonge slachtoffers. De beklaagde moet zich ambulant laten begeleiden voor zijn psychosociale en seksuele problemen en kreeg een contactverbod opgelegd met de slachtoffers. Ook mag hij de straat van de feiten, waar zijn moeder nog steeds woont, gedurende vijf jaar niet meer betreden.

Daarnaast moet hij de moeder van de slachtoffers 2.682 euro schadevergoeding betalen, de oudere broer 1.000 euro en de twee jongens elk 5.000 euro.