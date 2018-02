Crisis in Kaapstad: waterreservoirs bijna uitgeput, onrust breekt uit

Vanaf donderdag krijgen de inwoners van Kaapstad een nieuwe regel opgelegd: voortaan mogen ze maximaal 50 liter water per dag consumeren. Dat is een gevolg van de grote waterschaarste die in Zuid-Afrika heerst. In de miljoenenstad is de spanning te snijden omdat de kans bestaat dat er binnenkort geen druppel meer uit de kraan komt. Nu al wordt er gevochten als winkels worden bevoorraad met nieuwe ladingen water.

De inwoners van de Zuid-Afrikaanse hoofdstad hebben al zo’n drie jaar te kampen met uitzonderlijke droogte. Als het niet snel begint te regenen, dreigt de kraan helemaal dicht te gaan tegen midden april. Het was al verboden om auto’s te wassen met drinkbaar water, tuinen te besproeien of privézwembaden te vullen. Maar nu worden regels nog strenger: in plaats van 87 liter per persoon per dag, moet het waterverbruik beperkt worden tot maximaal 50 liter per dag. En dat zorgt voor chaos.

Gevechten

Kaapstad is na Johannesburg de tweede grootste stad van Zuid-Afrika en ook erg dichtbevolkt: er leven ongeveer vier miljoen mensen. Daarvan probeert het grootste deel een flinke voorraad water in te slaan, met alle gevolgen van dien. Nu al wordt er gevochten als supermarkten bevoorraad worden en iedereen de nieuwe ladingen water wil kopen.

Ook aan de verschillende grote openbare watertappen, waar inwoners tot maximaal 25 liter kunnen komen vullen, liep het al mis. Zo werd bij Newlands Spring, een van de populaire bronnen, eerder deze week nog een man gearresteerd omdat hij betrokken was bij een gevecht dat danig uit de hand liep.

Foto: AP

“De mensen die vlakbij een bron wonen, ondervinden veel hinder,” zegt burgemeester JP Smith. Hij zet nu bewakers in voor extra veiligheid van de inwoners te garanderen en de goede orde te handhaven. “Het lawaai van de auto’s en de mensen die de bronnen op elk uur van de dag bezoeken, zorgt voor heel wat klachten in de omliggende gemeenschap.”

Smith kondigde dan ook aan dat een gespecialiseerde dienst vanaf 1 februari 24 uur per dag de bronnen zal controleren. Verkeersagenten zouden ook talrijk aanwezig zijn om het parkeren in goede banen te leiden en files te vermijden. Bovendien zijn voertuigen voortaan niet meer na 22 uur of vóór 7 uur toegestaan.

Toeristen

Dat het nu zomer en dus bloedheet is in Kaapstad, maakt de maatregelen extra moeilijk. Niet enkel voor de inwoners, maar ook voor toeristen. In sommige hotels zijn zwembaden, sauna’s en stoombaden gesloten. Verkoeling zoeken doe je dus beter in zee. Handdoeken moeten zo veel mogelijk hergebruikt worden, want het aantal keer draaien van de wasmachine kan op die manier gereduceerd worden. Gebruikers van openbare toiletten wordt gevraagd om zuinig met het water om te springen.

De inwoners proberen op hun eigen manier het waterverbruik te reduceren. In veel gezinnen wordt niet langer elke dag gedoucht en wie naar het toilet gaat, hoeft niet door te spoelen bij een plasje. “If it’s brown, flush it down” klinkt het. Doorspoelen kan trouwens met het douchewater dat wordt opgevangen in emmers, kleren worden minder gewassen, …

“Day Zero”

Ondertussen is het afwachten geblazen en hopen dat het regenseizoen dit jaar vroeg en vooral overvloedig van start gaat. Als het niet snel aan het regenen gaat, zal het waterpeil in de stuwdammen naar nul zakken en zullen de waterreservoirs rond Kaapstad naar schatting helemaal leeg zijn op 16 april. De inwoners van de miljoenenstad vrezen nu al voor die zogenaamde “Day Zero”.

Het waterpeil van de stuwdammen zakt. Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE