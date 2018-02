Leerling valt verdachte aan in zittingszaal rechtbank: “Vuile pedofiel!”

Een jongen die donderdag met zijn klas het Brusselse Justitiepaleis bezocht, heeft tijdens een zitting van de correctionele rechtbank een man aangevallen die terechtstond voor pedofilie. Dat heeft Belga op het Justitiepaleis vernomen en het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket. De jongeman ging nadien op de loop maar werd opgepakt. Hij zal later uitgenodigd worden voor een verhoor, aldus het parket.

Het incident vond plaats op de zitting van de 57ste kamer van de Brusselse correctionele rechtbank, waar een man terechtstond voor de aanranding en verkrachting van verschillende minderjarige slachtoffers, feiten die zouden hebben plaatsgevonden in de periode tussen 1997 en 2010. Het parket Halle-Vilvoorde eiste 7 jaar cel tegen de man.

Een Brusselse klas die op bezoek was in het gerechtsgebouw, woonde de zitting bij. Op het einde van de zitting sprong een van de leerlingen recht en viel de beklaagde aan terwijl hij “Vuile pedofiel!” riep. De jongeman liep vervolgens weg, maar werd nadien opgepakt. Het zou gaan om een meerderjarige leerling.

“Het klopt dat een verdachte, die moest verschijnen voor meerdere zedenfeiten, in het aangezicht werd geslagen op het moment dat hij de zittingszaal verliet”, zegt Denis Goeman, woordvoerder van het Brusselse parket. “Hij werd verwond ter hoogte van zijn lip en is opgenomen in het ziekenhuis. De persoon die hem zou aangevallen hebben, de 20-jarige M.Z., woonde in het kader van een schoolactiviteit de zitting bij, net als zijn medestudenten. De jongeman werd door de politie geïnterpelleerd en wordt op een latere datum opgeroepen door de politiediensten om verhoord te worden.”

“Vuile pedofiel!”

Een Brusselse klas die op bezoek was in het gerechtsgebouw, woonde de zitting bij. Op het einde van de zitting sprong een van de leerlingen recht en viel de beklaagde aan terwijl hij “Vuile pedofiel! “ riep. De jongeman liep vervolgens weg, maar werd nadien opgepakt. Het zou gaan om een meerderjarige leerling.